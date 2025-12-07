Россиянкам рассказали о сокращении списка «неженских» профессий: где будет разрешено работать

Список запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 году в соответствии с утвержденной правительством «дорожной картой». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — следует из текста документа.
Корректировки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Изменения будут отражены в приказе Минтруда, устанавливающем перечень вредных и опасных работ, где труд женщин ограничен.
Дополнительно Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические исследования. Они будут направлены на изучение влияния вредных факторов на женский организм с учетом его специфики.
Ранее в Госдуме РФ выступили с инициативой существенно увеличить минимальный размер страховой пенсии.