Россиянкам рассказали о сокращении списка «неженских» профессий: где будет разрешено работать

В РФ сократят список неженских профессий к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Список запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 году в соответствии с утвержденной правительством «дорожной картой». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — следует из текста документа.

Корректировки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Изменения будут отражены в приказе Минтруда, устанавливающем перечень вредных и опасных работ, где труд женщин ограничен.

Дополнительно Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические исследования. Они будут направлены на изучение влияния вредных факторов на женский организм с учетом его специфики.

Ранее в Госдуме РФ выступили с инициативой существенно увеличить минимальный размер страховой пенсии.