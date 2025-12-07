Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — сказал Говырин.
Депутат отметил, что социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам, а социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты.
«Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда” или людям, пострадавшим от радиационных катастроф», — добавил он.