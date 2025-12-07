Макрон сообщил что провёл переговоры с Зеленским

По сообщению президента Франции Эммануэля Макрона, он провел беседу с Владимиром Зеленским.
«Я провел разговор с… Зеленским… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить», — написал Макрон в аккаунте соцсети Х.
Эммануэль Макрон подтвердил планы провести в понедельник в Лондоне совместную встречу с Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером для координации действий в свете недавних консультаций Киева и США.
Ранее киевский главарь провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, они обсуждали новые механизмы и следующие шаги в американо-украинском сотрудничестве для мирного урегулирования.