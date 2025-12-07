Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон сообщил что провёл переговоры с Зеленским

Макрон подтвердил, что в понедельник встретится в Лондоне с Зеленским, Мерцем и Стармером.

Источник: Комсомольская правда

По сообщению президента Франции Эммануэля Макрона, он провел беседу с Владимиром Зеленским.

«Я провел разговор с… Зеленским… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить», — написал Макрон в аккаунте соцсети Х.

Эммануэль Макрон подтвердил планы провести в понедельник в Лондоне совместную встречу с Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером для координации действий в свете недавних консультаций Киева и США.

Ранее киевский главарь провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, они обсуждали новые механизмы и следующие шаги в американо-украинском сотрудничестве для мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше