Два человека погибли и семь пострадали при взрыве у здания полиции в Мексике

Серия следственных действий началась в мексиканском муниципалитете Коауаян (штат Мичоакан) после мощного взрыва, прогремевшего перед зданиями Общинной полиции и муниципального дворца. Кабинет безопасности Мексики сообщил, что инцидент привел к гибели как минимум двух человек и ранению семерых.