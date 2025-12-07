Два человека погибли и семь пострадали при взрыве у здания полиции в Мексике

Серия следственных действий началась в мексиканском муниципалитете Коауаян (штат Мичоакан) после мощного взрыва, прогремевшего перед зданиями Общинной полиции и муниципального дворца. Кабинет безопасности Мексики сообщил, что инцидент привел к гибели как минимум двух человек и ранению семерых.
По данным силовиков, помимо жертв, повреждения получили расположенные поблизости дома и магазины. Семерых пострадавших экстренно доставили в больницы с помощью вертолетов ВМС, Министерства безопасности и правительства штата.
Газета Milenio, ссылаясь на федеральные источники, уточнила, что предполагаемый исполнитель атаки с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) также скончался на месте происшествия.
Власти развернули усиленные контингенты вооруженных сил и Национальной гвардии для поиска всех причастных к организации теракта. Представители штата Мичоакан заявили, что им удалось восстановить контроль над ситуацией в муниципалитете и продолжить усиленное патрулирование.
В октябре в Эквадоре взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб мирный житель возле торгового центра Mall del Sol. В Сети также опубликовали кадры с моментом взрыва. Погибшим оказался таксист, который работал неподалеку от этого места.