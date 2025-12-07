Ричмонд
Два человека погибли и семь пострадали при взрыве у здания полиции в Мексике

По данным силовиков, помимо жертв, повреждения получили расположенные поблизости дома и магазины. Семерых пострадавших экстренно доставили в больницы с помощью вертолетов ВМС, Министерства безопасности и правительства штата.

Газета Milenio, ссылаясь на федеральные источники, уточнила, что предполагаемый исполнитель атаки с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) также скончался на месте происшествия.

Власти развернули усиленные контингенты вооруженных сил и Национальной гвардии для поиска всех причастных к организации теракта. Представители штата Мичоакан заявили, что им удалось восстановить контроль над ситуацией в муниципалитете и продолжить усиленное патрулирование.

В октябре в Эквадоре взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб мирный житель возле торгового центра Mall del Sol. В Сети также опубликовали кадры с моментом взрыва. Погибшим оказался таксист, который работал неподалеку от этого места.