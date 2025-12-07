Россиянам напомнили об индексации пенсий: вот когда ждать прибавки

Индексация социальных пенсий на 6,8% запланирована с 1 апреля 2026 года, сообщил депутат Алексей Говырин.
«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.
Депутат пояснил, что социальные пенсии предназначены инвалидам с детства и детям-инвалидам. По старости их получают те, кто не работал или не набрал нужный стаж для страховой пенсии.
Говырин добавил, что право на государственную пенсию имеют, например, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.
До этого, Говырин рассказал, что с января 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей. При этом На 7,6% вырастут размеры пособий, материнского капитала, зарплаты некоторых категорий бюджетников.