Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года

Повышение социальных пенсий на 6,8 % ожидается с 1 апреля.
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%. Об сообщил депутат госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.
«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — цитируют слова Говырина на сайте РИА Новости.
По словам депутата, социальные пенсии назначаются детям‑инвалидам, инвалидам с детства и пенсионерам без необходимого стажа. Государственные пенсии, на которые тоже распространится индексация, получают отдельные льготные категории россиян. «Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда” или людям, пострадавшим от радиационных катастроф», — добавил он.