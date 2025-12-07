Россияне рискуют здоровьем, покупая красную икру

«Покупка с рук, включая социальные сети, у непроверенных продавцов — это однозначно “русская рулетка” со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию собеседница ТАСС.