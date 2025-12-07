Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне рискуют здоровьем, покупая красную икру

Покупка красной икры по частным объявлениям у непроверенных продавцов сродни «русской рулетке»: может представлять угрозу для здоровья, поскольку существенно возрастает риск приобретения фальсификата. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

Непроверенный продукт может нанести непоправимый вред здоровью.

Покупка красной икры по частным объявлениям у непроверенных продавцов сродни «русской рулетке»: может представлять угрозу для здоровья, поскольку существенно возрастает риск приобретения фальсификата. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Покупка с рук, включая социальные сети, у непроверенных продавцов — это однозначно “русская рулетка” со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию собеседница ТАСС.

Эксперт назвала среди возможных нарушений реализацию имитированных товаров под видом натуральных, несоответствие заявленному сорту продукции. А также — несоблюдение установленных условий хранения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что не рекомендуется приобретать икру, содержащую пищевую добавку Е239, поскольку этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, пишет RT. При этом икра к Новому году, как правило, дорожает, поэтому ее лучше покупать заранее, передает «Национальная служба новостей».