В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).
«В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам», — сказал он.
По словам депутата, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ.
«Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность», — рассказал парламентарий.
Депутат добавил, что также существует ответственность не только для физического лица, но и для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.