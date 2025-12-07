Ричмонд
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

РИА Новости: несогласованное украшение подъездов к Новому году грозит штрафом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам», — сказал он.

По словам депутата, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ.

«Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность», — рассказал парламентарий.

Депутат добавил, что также существует ответственность не только для физического лица, но и для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

