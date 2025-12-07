Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми высказался о капитуляции Украины, он заявил, что Киев ещё не готов к этому, однако уже выглядит очень слабым.
Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация имеет преимущества, в частности, его создаёт ослабление Вооружённых сил Украины.
«У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина ещё не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — сказал Кастехельми.
Комментарий прозвучал в разговоре с американским изданием The New York Times. Аналитик из Финляндии признал, что не видит «света в конце тоннеля».
Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением. Кроме того, он рассказал, что на Украине в ближайшее время может произойти военный переворот. Макгрегор также отметил, что за провалом украинской стороны последует распад НАТО.
Он также не исключил, что Вооружённые силы Украины могут выдвинуться на украинскую столицу для того, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного окружения. Макгрегор уточнил, что в связи с этим деятельность Соединённых Штатов по мирному урегулированию «может оказаться неактуальной».