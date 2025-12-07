«Будущее очень мрачное»: аналитик Кастехельми предрёк капитуляцию Украины

Он также не исключил, что Вооружённые силы Украины могут выдвинуться на украинскую столицу для того, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного окружения. Макгрегор уточнил, что в связи с этим деятельность Соединённых Штатов по мирному урегулированию «может оказаться неактуальной».