Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будущее очень мрачное»: аналитик Кастехельми предрёк капитуляцию Украины

Военный аналитик в разговоре с NYT заявил, что у РФ есть преимущества, а ВСУ выглядят очень ослабленными. Эмиль Кастехельми признал, что не видит «света в конце тоннеля».

Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми высказался о капитуляции Украины, он заявил, что Киев ещё не готов к этому, однако уже выглядит очень слабым.

Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация имеет преимущества, в частности, его создаёт ослабление Вооружённых сил Украины.

«У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина ещё не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — сказал Кастехельми.

Комментарий прозвучал в разговоре с американским изданием The New York Times. Аналитик из Финляндии признал, что не видит «света в конце тоннеля».

Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением. Кроме того, он рассказал, что на Украине в ближайшее время может произойти военный переворот. Макгрегор также отметил, что за провалом украинской стороны последует распад НАТО.

Он также не исключил, что Вооружённые силы Украины могут выдвинуться на украинскую столицу для того, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного окружения. Макгрегор уточнил, что в связи с этим деятельность Соединённых Штатов по мирному урегулированию «может оказаться неактуальной».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше