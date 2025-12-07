Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На прямую линию с Путиным поступило более 255 тысяч обращений от россиян

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря, поступило уже более 255 тысяч обращений. Согласно статистике, предоставленной телеканалом «Россия-1», 33% сообщений отправлены мужчинами и 67% — женщинами.

Задать вопрос можно через сайт программы, по СМС или ММС на номер 0−40−40, по телефону 8−800−200−40−40, через мобильное приложение, а также через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер Max. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Грядущая прямая линия с Владимиром Путиным охватит широкий спектр вопросов, которые смогут задать президенту граждане со всех уголков страны. Известно также, что в этом году для обработки сообщений будет использован искусственный интеллект.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.