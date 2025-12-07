Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент

Кроме того, после каждой прогулки он призвал внимательно осматривать лапы собаки и проверять подушечки, если животное их поджимает или вылизывает. Подушечки не должны быть горячими, отёкшими или воспалёнными, на них не должно быть микротравм. Любое повреждение нужно показать ветеринарному врачу, потому что самолечение может привести к сепсису, предупредил кинолог. Если же лапы просто сухие и не причиняют собаке дискомфорт, можно смазывать их после прогулки смягчающим средством из зоомагазина, добавил президент РКФ.