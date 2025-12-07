Пожар в ночном клубе в Индии унес жизни не менее 23 человек

В конце ноября четыре человека погибли в результате крупнейшего за последние 17 лет пожара в Гонконге, который произошел в высотном жилом комплексе в районе Тай По. Комплекс, состоящий из восьми корпусов, насчитывает около двух тысяч квартир. Пожар также охватил бамбуковые леса и строительные сетки в районе Тай По. Правительство Гонконга сообщило о четырех погибших и трех госпитализированных, двое из которых находятся в критическом состоянии.