Пожар в ночном клубе в Индии унес жизни не менее 23 человек

В курортном штате Гоа на юго-западе Индии пожар в ночном клубе в районе Арпора привел к гибели не менее 23 человек. Инцидент случился поздно ночью в субботу, 6 декабря, в клубе Birch by Romeo Lane, расположенном на популярном пляже Бага.
По информации, предоставленной главой полиции штата Алок Кумаром, на данный момент подтверждена гибель 23 человек, хотя пожар уже взят под контроль.
По предварительной версии полиции, причиной возгорания около полуночи (21:30 мск) стал взрыв газового баллона. Большинство погибших, как предполагается, были сотрудниками заведения: многие тела были обнаружены на кухне, а еще двое — на лестнице. Прибывшие пожарные эвакуировали посетителей, передает Indian Express.
В конце ноября четыре человека погибли в результате крупнейшего за последние 17 лет пожара в Гонконге, который произошел в высотном жилом комплексе в районе Тай По. Комплекс, состоящий из восьми корпусов, насчитывает около двух тысяч квартир. Пожар также охватил бамбуковые леса и строительные сетки в районе Тай По. Правительство Гонконга сообщило о четырех погибших и трех госпитализированных, двое из которых находятся в критическом состоянии.