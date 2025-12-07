Выбил зуб на льду: Врач-стоматолог объяснила, как его спасти

По словам врача, главное — сразу найти зуб. Его можно аккуратно сполоснуть теплой водой, но не тереть и не обрабатывать антисептиками. Если есть возможность, лучше вернуть его в лунку и прикусить марлевую салфетку. Если страшно или больно — положить зуб в молоко или чистую воду и как можно быстрее добраться до стоматологии.