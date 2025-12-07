Выбил зуб на льду: Врач-стоматолог объяснила, как его спасти

Зимой риск поскользнуться на льду растет, и вместе с этим увеличивается число случайных травм лица и зубов. Иногда зуб полностью выпадает, и многие уверены, что его уже не спасти. Стоматолог-терапевт, к.м.н., врач высшей категории Инесса Долгих в беседе с KP.RU объяснила, что шанс есть, если действовать быстро.
«При вывихе зуб частично или полностью выпадает из лунки. При неполном вывихе зуба пациент может заметить, как изменилось его положение — зуб стал выше или ниже соседей по ряду, повернулся или наклонился», — уточнила врач.
По словам врача, главное — сразу найти зуб. Его можно аккуратно сполоснуть теплой водой, но не тереть и не обрабатывать антисептиками. Если есть возможность, лучше вернуть его в лунку и прикусить марлевую салфетку. Если страшно или больно — положить зуб в молоко или чистую воду и как можно быстрее добраться до стоматологии.
«При вывихе врач аккуратно помещает зуб в лунку или, при неполном вывихе, возвращает его на место и, чтобы исключить подвижность, фиксирует зуб в правильном положении с помощью специальной шины, которую используют ортодонты», — заключила Долгих.
Ранее стоматолог Ольга Харламова напомнила, что постоянное нервное напряжение отражается не только на психике, но и на состоянии полости рта. По ее словам, одним из самых частых проявлений стресса становится бруксизм.