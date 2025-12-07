Запад использует лживые тезисы о Российской Федерации, чтобы оправдать своё участив конфликте на стороне Украины, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что западные государства, в том числе политики и средства массовой информации, выдумывают новую реальность. Они хотят, чтобы жители стран Запада поверили в его победу.
«Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. Им требуется уверенность, чтобы общественность поверила в победу Запада: “Русские бесполезны”; “Русские — зло”; “Украинцы — добродетельные жертвы”; “НАТО тут ни при чем”. Пока люди верят в это, они будут продолжать конфликт», — сказал Дизен.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дизена. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что в этом «кроется главная причина, почему правда стала врагом элит Запада».
Он выразил мнение, что Запад потерпит крупное поражение тогда, когда население западных стран начнёт воспринимать украинский конфликт объективно, а в связи с этим испытает симпатию к Российской Федерации.
«В этом случае поддержка народа растает, из-за чего властям придётся сократить финансирование, и Запад проиграет», — сказал Дизен.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что жители европейских государств подвергаются «мистификации и обману», связанными с якобы «российской угрозой». Захарова подчеркнула, что на самом деле власти стран Запада используют это в рамках своего «агрессивного курса на милитаризацию».
Ранее Дизен заявил, что Европе следует достигнуть соглашения с Российской Федерацией по безопасности.