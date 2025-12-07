«Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. Им требуется уверенность, чтобы общественность поверила в победу Запада: “Русские бесполезны”; “Русские — зло”; “Украинцы — добродетельные жертвы”; “НАТО тут ни при чем”. Пока люди верят в это, они будут продолжать конфликт», — сказал Дизен.