У жителя Хабаровского края конфисковали машину

24 августа в районе имени Лазо Хабаровского края был задержан водитель, который вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он уже подвергался наказанию за аналогичное нарушение. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Инспектор ДПС остановил транспортное средство, и проверка подтвердила, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.
«Суд квалифицировал действия задержанного по статье Уголовного кодекса РФ, как повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на полтора года», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Кроме того, автомобиль, принадлежавший нарушителю, был конфискован и направлен в доход государства. Приговор вступил в законную силу, так как осужденный не обжаловал решение суда.