Спецпосланник Келлог: США не будут вводить войска на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог подтвердил неизменную позицию Вашингтона: Соединенные Штаты не планируют отправлять свой военный контингент на территорию Украины. Это заявление последовательно поддерживалось как предыдущей, так и нынешней администрациями США, включая самого президента Дональда Трампа и его команду.

Выступая на форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, Келлог ответил на вопрос о методах давления на Россию для прекращения конфликта, четко заявив: «Мы не собираемся направлять войска».

Вместо военного вмешательства, по словам спецпосланника, Вашингтон намерен использовать экономические рычаги воздействия, делая акцент на мерах, направленных против так называемого «теневого флота», передает РИА Новости.

В зарубежных СМИ до этого появилась информация, что президент России Владимир Путин дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на территорию Украины. По мнению журналистов, РФ демонстрирует решимость в отстаивании своих гарантий безопасности.

