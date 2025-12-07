Россиян предупредили об опасности покупки красной икры с рук: что важно знать

Покупка красной икры у непроверенных продавцов может стать опасной, так как велик риск купить фальсификат. Об этом рассказала доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.
«Покупка с рук, включая соцсети, у непроверенных продавцов — это однозначно “русская рулетка” со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсификата, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила эксперт в беседе с ТАСС.
Эксперт уточнила, что особенно высоки риски при покупке именно красной икры. Среди них — подделка имитацией, пересортица и неправильное хранение товара.
Ильяшенко добавила, что надежнее всего приобретать товары в крупных торговых сетях, где продукция имеет все документы, маркировку и хранится в правильных условиях. В то же время, покупки на рынках или в интернете у частников она назвала рискованными, рассчитанными на тех, кто готов пойти на риск ради выгоды.
