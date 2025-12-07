Россиян предупредили об опасности покупки красной икры с рук: что важно знать

Ильяшенко добавила, что надежнее всего приобретать товары в крупных торговых сетях, где продукция имеет все документы, маркировку и хранится в правильных условиях. В то же время, покупки на рынках или в интернете у частников она назвала рискованными, рассчитанными на тех, кто готов пойти на риск ради выгоды.