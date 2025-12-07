РФ сократит список профессий, запрещенных для женщин, к концу 2027 года

Правительство Российской Федерации утвердило дорожную карту по развитию национальной модели ведения бизнеса, согласно которой в России к декабрю 2027 года планируется значительно сократить перечень профессий, недоступных для трудоустройства женщин.
Эти изменения в первую очередь затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Соответствующие поправки будут внесены в приказ Минтруда, который устанавливает список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, ограничивающими привлечение женского труда.
Согласно плану, профильные ведомства должны будут подготовить рекомендации по исключению конкретных работ из этого списка к марту 2027 года, привлекая к обсуждению профсоюзы и объединения работодателей. В рамках подготовки изменений также будет проведен аудит условий труда, включая изучение рисков для работников. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА обязаны провести научные исследования, чтобы оценить влияние вредных факторов на женщин с учетом их анатомических и психофизиологических особенностей.
Нынешний список, действующий с начала 2021 года, включает 100 запрещенных позиций. Он является существенным сокращением по сравнению с предыдущим перечнем, который действовал более двух десятилетий и ограничивал доступ женщин к более чем 450 профессиям, передает ТАСС.
