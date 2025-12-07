РФ сократит список профессий, запрещенных для женщин, к концу 2027 года

С 2025 года в Калужской области был расширен список запрещенных профессий для иностранцев. Теперь они не смогут занимать должности в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Помимо этого, в регионе им уже было запрещено работать в пригородном пассажирском транспорте и заведениях общественного питания. Какие профессии запрещены для мигрантов в других городах России — в материале «Вечерней Москвы».