Келлог озвучил два пункта, которые отделяют конфликт на Украине от урегулирования

По словам Кита Келлога, статусы Запорожской АЭС и ДНР остаются центральными в урегулировании конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что их решение создаст основу для успешного разрешения остальных проблем.
«Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам… Донецк… и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», — сказал спецпосланник США по Украине в рамках форума им. Рональда Рейгана по национальной обороне.
До этого Госдеп США отметил, что переговоры Вашингтона и Киева в Майами были конструктивными.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорному процессу. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, Москва открыта к переговорам, но должны быть достигнуты цели СВО.