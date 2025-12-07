Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог озвучил два пункта, которые отделяют конфликт на Украине от урегулирования

Келлог: для урегулирования конфликта на Украине осталось два вопроса.

Источник: Комсомольская правда

По словам Кита Келлога, статусы Запорожской АЭС и ДНР остаются центральными в урегулировании конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что их решение создаст основу для успешного разрешения остальных проблем.

«Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам… Донецк… и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», — сказал спецпосланник США по Украине в рамках форума им. Рональда Рейгана по национальной обороне.

До этого Госдеп США отметил, что переговоры Вашингтона и Киева в Майами были конструктивными.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорному процессу. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, Москва открыта к переговорам, но должны быть достигнуты цели СВО.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше