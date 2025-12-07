Сикорский предложил Маску отправиться на Марс из-за призыва упразднить ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску следует отправиться на Марс, он прокомментировал слова основателя SpaceX об упразднении ЕС.
Сикорский обратился к непосредственно Маску.
«Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий», — написал он на своей странице в соцсети X*, которая также принадлежит Илону Маску.
Напомним, Маск выразил мнение, что Евросоюз должен быть упразднён, а отдельным государствам следует вернуть суверенитет. Комментарий прозвучал на фоне штрафа, который ЕС наложил на соцсеть X.
О штрафе в 120 миллионов евро для соцсети, владельцем которой является Илон Маск, заявил официальный представитель ЕК Том Ренье. Он уточнил, что компания была оштрафована за нарушение европейского закона о цифровых услугах. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал штраф для соцсети Х «только началом».
Маск ответил, что в ЕС отсутствует свобода слова. Кроме того, предприниматель из США согласился с мнением о том, что ЕС оштрафовал платформу в связи с тем, что она «угрожает тоталитарному режиму» Европы.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал призыв Маска ликвидировать ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.