Таксист украл у хабаровчанки поставленный на зарядку телефон

По данным суда, водитель такси выполнял заказ в июне 2025 года. Пассажирка попросила его подключить свой телефон к зарядке и через устройство оплатила поездку. Таксист увидел графический ключ разблокировки, а позже, когда женщина вышла из машины, забрал телефон, разблокировал его и перевёл деньги с её банковского счёта на счёт знакомого.