Таксист украл у хабаровчанки поставленный на зарядку телефон

В Хабаровске осужден таксист, который украл у пассажирки поставленный на зарядку телефон. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
По данным суда, водитель такси выполнял заказ в июне 2025 года. Пассажирка попросила его подключить свой телефон к зарядке и через устройство оплатила поездку. Таксист увидел графический ключ разблокировки, а позже, когда женщина вышла из машины, забрал телефон, разблокировал его и перевёл деньги с её банковского счёта на счёт знакомого.
Спустя короткое время потерпевшая хватилась гаджета и позвонила водителю с другого номера. В ответ таксист соврал, что никакого телефона не находил. Женщина пошла в полицию — оперативникам удалось определить геолокацию устройства, после чего всё встало на свои места.
В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину, раскаялся и вернул похищенное. Суд учёл его сотрудничество со следствием, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Таксиста признали виновным по двум эпизодам кражи, включая хищение средств с банковского счёта. Ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.