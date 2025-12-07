Ричмонд
В Британии назвали радикальную политику Каллас по Украине «подарком Кремлю»

Telegraph: жёсткая позиция Каллас по Украине стала подарком для РФ.

Источник: Комсомольская правда

Радикальная позиция главы евродипломатии Каи Каллас по украинскому вопросу фактически раскалывает западный мир, что играет на руку РФ. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. Ее упорный отказ от переговоров с Путиным фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — следует из текста материала.

Чрезмерная русофобия, по информации издания, приводит к трем негативным последствиям. Среди них — раскол внутри Европы, потеря поддержки со стороны США и Украины, а также полная неэффективность дипломатических усилий ЕС.

Ранее Каллас анонсировала принятие итогового решения по поиску средств для покрытия дефицита бюджета Украины, его примут в декабре.

