Радикальная позиция главы евродипломатии Каи Каллас по украинскому вопросу фактически раскалывает западный мир, что играет на руку РФ. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. Ее упорный отказ от переговоров с Путиным фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — следует из текста материала.
Чрезмерная русофобия, по информации издания, приводит к трем негативным последствиям. Среди них — раскол внутри Европы, потеря поддержки со стороны США и Украины, а также полная неэффективность дипломатических усилий ЕС.
Ранее Каллас анонсировала принятие итогового решения по поиску средств для покрытия дефицита бюджета Украины, его примут в декабре.