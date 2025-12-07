«Расстрелы более 7 тысяч человек»: ФСБ обнародовала документы о карателях и пособниках нацистского режима

ФСБ обнародовала архивные материалы о карателях и других пособниках нацистского режима, причастных к убийствам мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. После — эти лица скрылись на территории Канады.
Литовец Владас Айжинас в начале Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистов, дезертировав из Красной Армии. В 1941 году он командовал ротой в 10-м литовском полицейском батальоне, участвовавшем в уничтожении еврейского населения. Под его непосредственным руководством 20 августа 1941 года в лесу «Каргунава» близ Паневежиса были расстреляны более 7500 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков. Также по его приказу в лесу «Кайзерлингис» казнили свыше 100 представителей советского и партийного актива.
В материалах также фигурирует уроженец Кировской области Анатолий Аксенов, который в начале 1942 года поступил на службу в 667-й карательный батальон. Дослужившись там до звания фельдфебеля и должности старшины роты, он активно участвовал в антипартизанских операциях на территории Новгородской и Псковской областей, о чем свидетельствуют данные «Красной книги КГБ».
Вальтер Аллерт, эстонец, в 1942 году стал командиром роты в 30-м полицейском батальоне и служил там до конца 1944 года в звании старшего лейтенанта, после чего эмигрировал в канадский Торонто.
Это подразделение было причастно к масштабным военным преступлениям. В частности, в сентябре 1943 года оно участвовало в «Акции 1005», целью которой было сокрытие доказательств массовых убийств, совершенных нацистами и их пособниками.
На днях ФСБ опубликовала архивы о казнях советских детей немецким полком «Бранденбург-800».