«Расстрелы более 7 тысяч человек»: ФСБ обнародовала документы о карателях и пособниках нацистского режима

Литовец Владас Айжинас в начале Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистов, дезертировав из Красной Армии. В 1941 году он командовал ротой в 10-м литовском полицейском батальоне, участвовавшем в уничтожении еврейского населения. Под его непосредственным руководством 20 августа 1941 года в лесу «Каргунава» близ Паневежиса были расстреляны более 7500 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков. Также по его приказу в лесу «Кайзерлингис» казнили свыше 100 представителей советского и партийного актива.