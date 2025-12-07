Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично и резко отреагировал в социальной сети X на призыв американского миллиардера Илона Маска упразднить Европейский союз.
Накануне Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. По его словам, бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Маск также задался вопросом, от чего Америка защищает Европу.
— Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий, — написал Сикорский.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с мнением американского бизнесмена Илона Маска о том, что ликвидация Европейского союза (ЕС) необходима для восстановления суверенитета стран-участниц.
До этого российский предприниматель Павел Дуров заявил, что власти Евросоюза устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. По его словам, власти следят только за теми платформами, которые публикуют неудобные и инакомыслящие высказывания. При этом компании, которые алгоритмически подавляют пользователей, практически не затрагиваются.