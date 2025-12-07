«Лети на Марс»: глава МИД Польши резко ответил Маску за призыв упразднить ЕС

До этого российский предприниматель Павел Дуров заявил, что власти Евросоюза устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. По его словам, власти следят только за теми платформами, которые публикуют неудобные и инакомыслящие высказывания. При этом компании, которые алгоритмически подавляют пользователей, практически не затрагиваются.