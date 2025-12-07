Более 255 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным

К участию в ежегодной программе «Итоги года с Владимиром Путиным» к президенту России поступило более 255 тысяч запросов. Об этом сообщил телеканал «Россия 1», отметив, что объем полученных данных является «действительно огромным».
Анализ статистики показал значительный гендерный перекос в отправке вопросов: 67 процентов всех обращений поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента.
Прямой эфир с Владимиром Путиным, где будут обсуждаться наиболее актуальные темы и ответы на поступившие вопросы, запланирован на 19 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени.
Президент России Владимир Путин в четверг, 4 декабря, заявил, что для него еще слишком рано пытаться подводить итоги жизни и деятельности. Он подчеркнул, что планирует «еще поработать».
19 ноября российский лидер заявил, что продолжительность жизни человека может увеличиться до 150 лет, но и этого будет недостаточно. По мнению главы государства, важнее понять, как эти годы прожить и зачем. Путин отметил, что эти темы составляют российские традиционные ценности.