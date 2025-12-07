Договор дороже денег: юрист разобрал обещание Долиной вернуть 112 млн Лурье

Российская певица Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал, что стоит за заявлением артистки.
Обещание вернуть 112 млн.
Певица Лариса Долина и покупательница ее квартиры Полина Лурье могут заключить юридически обязывающее соглашение, в рамках которого артистка подтвердит намерение выплатить 112 млн рублей, отметил Соловьев.
Эксперт подчеркнул: недавнее публичное заявление Долиной о намерении вернуть деньги юридической силы не имеет и было сделано, скорее всего, лишь для того, чтобы разрядить обстановку.
«С юридической точки зрения заявление Долиной ничего не значит», — сказал Иван Соловьев.
Письменное соглашение вместо устного обещания.
Юрист раскрыл возможный механизм.
«Как это в целом можно сделать? Например, через соглашение, которое подготовят юристы. Там будет обозначено, что Долина должна выплатить определенную сумму, а Лурье больше не имеет никаких претензий в связи с любыми правоотношениями, которые возникают по этой сделке. То есть последняя обозначит, что не претендует на квартиру. Туда же могут включить какие-то дополнения, например, запрет на комментирование всего этого», — отметил Иван Соловьёв.
В чем суть громкого спора между Долиной и Лурье?
Конфликт, который обернулся для Полины Лурье потерей 112 миллионов, имеет длинную судебную историю. Еще в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск самой Ларисы Долиной к покупательнице, оспорив сделку по продаже квартиры.
Певица утверждала в суде, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием. Суд встал на ее сторону, вернув право собственности. Итог для Лурье оказался катастрофическим: ни квартиры, ни денег.
Ситуация быстро вышла за рамки судебных стен, получив огласку. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила aif.ru о подготовке жалобы в Верховный Суд.
Общественное давление на Долину стало нарастать: ряд компаний заявили о приостановке сотрудничества с артисткой до урегулирования финансового вопроса. А у дома певицы появилась необычная «стена Долиной», где люди оставляют тапочки и игрушки, создавая горький мем о рисках в сделках с недвижимостью.
Именно на этом фоне прозвучало обращение Ларисы Долиной, где она заявила о намерении вернуть Лурье 112 млн рублей, но без указания конкретных сроков, оговорившись, что «таких денег у нее сейчас нет».
Желание разрядить обстановку.
По мнению юриста Ивана Соловьева, публичное обещание — это лишь красивый ход.
«Долина заявила, что ее обманули. Говоря про деньги, она сказала, что вернет их Лурье, но когда — неизвестно, поскольку сейчас у нее денег нет. Абсолютно хитрое решение. Если бы она пришла на программу с платежкой, где было бы указано имя Лурье и сумма в 112 миллионов рублей, это была бы совсем другая история. А это лишь желание разрядить обстановку», — пояснил эксперт.
Реальными гарантиями для Полины Лурье может стать только детально прописанный документ.
Соловьев отмечает, что в рамках такого соглашения может быть зафиксирован и график платежей: «В качестве приложения может быть график платежей, где будет указано, когда и сколько денег будет перечислено Лурье. Но Долиной это невыгодно, поскольку придется этот график соблюдать».
Таким образом, подписание соглашения означало бы для певицы переход от общих слов к конкретным, юридически обязательным действиям со строгими сроками.
Пока же Полина Лурье остается в крайне уязвимом положении. Она лишилась огромной суммы, а единственной надеждой остаются устные заверения, не подкрепленные ничем, кроме общественного мнения. После громкого обращения стороны хранят молчание, что лишь добавляет неопределенности.
Соглашение или Верховный Суд?
Финал этой болезненной истории пока не ясен. Сбудется ли сценарий, описанный юристом, и стороны сядут за стол переговоров для подписания соглашения или диалог окончательно зайдет в тупик, и Полина Лурье будет вынуждена продолжить битву за свои деньги в высших судебных инстанциях, как и планирует ее адвокат?
Это дело уже стало показательным. Оно служит серьезным предупреждением как покупателям, так и продавцам недвижимости. Пока ситуация остается в подвешенном состоянии, а вопрос о возврате 112 миллионов рублей — открытым.