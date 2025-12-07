Договор дороже денег: юрист разобрал обещание Долиной вернуть 112 млн Лурье

«Долина заявила, что ее обманули. Говоря про деньги, она сказала, что вернет их Лурье, но когда — неизвестно, поскольку сейчас у нее денег нет. Абсолютно хитрое решение. Если бы она пришла на программу с платежкой, где было бы указано имя Лурье и сумма в 112 миллионов рублей, это была бы совсем другая история. А это лишь желание разрядить обстановку», — пояснил эксперт.