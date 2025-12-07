Ричмонд
Маск удалил рекламный аккаунт Еврокомиссии, наложившей штраф в 120 млн евро

Соцсеть Маска обвинила ЕК в попытке воспользоваться уязвимостью на платформе и ввести пользователей в заблуждение.

Источник: Аргументы и факты

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску социальная сеть Х* удалила за рекламный аккаунт Европейской комиссии (ЕК) после получения штрафа от этого органа власти ЕС, сообщил глава отдела продукции указанной интернет-платформы Никита Бир.

Ранее в ЕК заявили, что соцсеть Х должна выплатить Брюсселю 120 млн евро якобы за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

После этого Бир сделал репост соответствующего заявления Еврокомиссии с видеозаписью выступления официального представителя ЕК Тома Ренье, который говорил о штрафе для Х. После глава отдела продукции соцсети привёл свой комментарий.

«Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой спящий рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем (инструменте — прим. ред.) Ad Composer и опубликовать ссылку, вводящую пользователей в заблуждение… Ваш рекламный аккаунт был закрыт», — написал он.

Бир добавил, что ЕК также пыталась искусственно увеличить охват своей публикации.

Напомним, после наложения Еврокомиссией штрафа на соцсеть X Илон Маск раскритиковал действия европейских властей в отношении платформы. Миллиардер сравнил их деятельность с методами службы госбезопасности Германской Демократической Республики — «Штази». Маск также выразил уверенность в том, что в ЕС скоро поймут, что такое «эффект Стрейзанд». Речь идёт о явлении, при котором попытка подавить или скрыть данные приводят только к их более широкому распространению.

Ранее Маск также призвал упразднить Евросоюз и восстановить государственный суверенитет стран, входящих в указанное объединение.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

