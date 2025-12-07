Маск удалил рекламный аккаунт Еврокомиссии, наложившей штраф в 120 млн евро

Напомним, после наложения Еврокомиссией штрафа на соцсеть X Илон Маск раскритиковал действия европейских властей в отношении платформы. Миллиардер сравнил их деятельность с методами службы госбезопасности Германской Демократической Республики — «Штази». Маск также выразил уверенность в том, что в ЕС скоро поймут, что такое «эффект Стрейзанд». Речь идёт о явлении, при котором попытка подавить или скрыть данные приводят только к их более широкому распространению.