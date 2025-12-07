Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии

Соцсеть X удалила аккаунт Еврокомиссии для рекламы после ее штрафа в 120 млн евро за нарушение закона ЕС о цифровых услугах. Об этом сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир.
На своей странице в социальной сети X Бир сделал репост сообщения Еврокомиссии с видео, содержащим данное заявление.
«Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой спящий рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем Ad Composer — чтобы опубликовать ссылку, вводящую пользователей в заблуждение о том, что это видео, и искусственного увеличения ее охвата… Ваш рекламный аккаунт был закрыт», — написала Бир.
Напомним, что Еврокомиссия оштрафовала соцсеть на 140 млн долларов.
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 140 млн долларов — атака на американские ресурсы и население.