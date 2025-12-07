Аномальные морозы до −40 продлятся в ХМАО еще несколько дней

В понедельник будет еще холоднее. В дневные часы на территории округа ожидается температура воздуха в диапазоне от −26 до −36 градусов. В ночные часы температура воздуха опустится до −38 градусов, а в восточных районах местами ожидается понижение до −41 градуса. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым.