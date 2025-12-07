Аномальные морозы до −40 продлятся в ХМАО еще несколько дней

В восточной части региона температура воздуха будет опускаться до −41 градуса в ближайшие дни.
В ХМАО, 7 декабря, ожидается похолодание до −38 градусов в ночные часы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем температура воздуха не превысит −26 градусов, осадки не ожидаются.
«В воскресенье, 7 декабря, в ХМАО переменная облачность. Днем −26, местами до −36. Ночью ожидается −28, −33, местами −38», — отмечается в сообщении ведомства.
По данным сервиса Gismeteo, 7 декабря в крупнейших городах ХМАО прогнозируется следующая погода:
Нижневартовск: днем −30, ночью −33. Ясно. Сургут: днем −27, ночью −29. Ясно. Ханты-Мансийск: днем −28, ночью −30. Ясно.
В понедельник будет еще холоднее. В дневные часы на территории округа ожидается температура воздуха в диапазоне от −26 до −36 градусов. В ночные часы температура воздуха опустится до −38 градусов, а в восточных районах местами ожидается понижение до −41 градуса. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым.