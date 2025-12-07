Никулин: повреждение саркофага ЧАЭС угрожает безопасности 9 стран

«Пока на Украине остался у власти хоть какой-нибудь бандеровец умеренный, неумеренный, угроза остается. Полная ликвидация террористического режима — единственное, то есть будет надёжной гарантией, что таких инцидентов больше не будет. Если они продолжат туда периодически посылать дроны и все остальное, история может закончиться очень нехорошо. Тем более сейчас вот зима, если будут трещины, туда будет попадать снег, дождь, все это, соответственно, будет течь в грунтовые воды, а по ним в Припять, в Днепр», — уточнил он.