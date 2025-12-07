Никулин: повреждение саркофага ЧАЭС угрожает безопасности 9 стран

В МАГАТЭ заявили, что саркофаг Чернобыльской АЭС утратил свою главную функцию по защите после удара дрона ВСУ в феврале этого года. Выполнен ремонт саркофага, но для долгосрочной ядерной безопасности необходимо провести полную реставрацию. Чем грозит повреждение саркофага ЧАЭС и что представляет для него наибольшую угрозу, рассказал aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
«Опасность сохраняется, потому что если какие-то ненормальные наносят удары по ядерному саркофагу, то это чрезвычайно опасная ситуация, которая угрожает здоровью и безопасности жителей не только Украины, но и России, Белоруссии и европейских стран, таких как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния», — объяснил он.
Никулин подчеркнул, что угроза будет сохраняться, пока у власти на Украине остается террористический режим.
«Пока на Украине остался у власти хоть какой-нибудь бандеровец умеренный, неумеренный, угроза остается. Полная ликвидация террористического режима — единственное, то есть будет надёжной гарантией, что таких инцидентов больше не будет. Если они продолжат туда периодически посылать дроны и все остальное, история может закончиться очень нехорошо. Тем более сейчас вот зима, если будут трещины, туда будет попадать снег, дождь, все это, соответственно, будет течь в грунтовые воды, а по ним в Припять, в Днепр», — уточнил он.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности.