Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2025 года

Что касается остальных частей региона, то местами обещают небольшой снег и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Столбик термометра опустится до −29 градусов на севере и до −11…-16 в остальных районах. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2025 и регионе.