Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2025 года

Погода в Иркутске 7 декабря 2025 года обещает легкий морозец. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, температура воздуха в столице региона составит −11…-13 градусов.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то местами обещают небольшой снег и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Столбик термометра опустится до −29 градусов на севере и до −11…-16 в остальных районах. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2025 и регионе.