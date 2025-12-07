Свердловскую область накроют снегопады и аномальные морозы: МЧС предупредило о резком похолодании

После непродолжительного морозного периода начнется потепление, считают метеорологи.
На территории Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — пройдут сильные снегопады, которые сменятся аномальными морозами под 30 градусов. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«После первого значительного понижения температуры (до −10 градусов) в ночь на 7 декабря днем столбики термометров будут держаться около отметки в −1 градус. В ночь на 8 декабря температура опустится до −20 градусов, дневные значения составят около −11. Наиболее сильные морозы прогнозируются 9 декабря: ночью до −26 градусов, днем — порядка −20», — указано в сообщении ведомства.
Ранее эксперты сервиса Gismeteo прогнозировали поэтапное понижение температуры в регионе: первые десять дней декабря, пои х прогнозу, должны были стать самыми теплыми. Сильные снегопады ожидались только во второй декаде месяца.