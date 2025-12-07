Свердловскую область накроют снегопады и аномальные морозы: МЧС предупредило о резком похолодании

«После первого значительного понижения температуры (до −10 градусов) в ночь на 7 декабря днем столбики термометров будут держаться около отметки в −1 градус. В ночь на 8 декабря температура опустится до −20 градусов, дневные значения составят около −11. Наиболее сильные морозы прогнозируются 9 декабря: ночью до −26 градусов, днем — порядка −20», — указано в сообщении ведомства.