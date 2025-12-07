Последний ультиматум: у запертых в Гуляйполе боевиков остался один шанс

«Им было предложено сдаться. Многие бы сдались, но там остались иностранные наёмники и подразделения, которые следят за теми, кто пытается сдаться и уничтожают их на месте. Группировка находится в плачевном состоянии, и все попытки её деблокировать заканчиваются точно также безрезультатно», — отметил он.