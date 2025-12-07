Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний ультиматум: у запертых в Гуляйполе боевиков остался один шанс

Боевикам ВСУ, запертым в Гуляйполе, был дан последний шанс остаться в живых и сдаться ВС РФ. Почему они им не воспользовались, объяснил генерал-майор Липовой.

Источник: Аргументы и факты

Запертым боевикам ВСУ российские военные предложили сдаться, но они не смогли им воспользоваться из-за заградотрядов. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Им было предложено сдаться. Многие бы сдались, но там остались иностранные наёмники и подразделения, которые следят за теми, кто пытается сдаться и уничтожают их на месте. Группировка находится в плачевном состоянии, и все попытки её деблокировать заканчиваются точно также безрезультатно», — отметил он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о том, что в заградотрядах ВСУ состоят наемники из западноевропейских стран. По его словам, на стороне ВСУ воюют польские военные-отпускники с серьезной военной подготовкой, опытом.