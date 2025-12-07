Последний ультиматум: у запертых в Гуляйполе боевиков остался один шанс

Запертым боевикам ВСУ российские военные предложили сдаться, но они не смогли им воспользоваться из-за заградотрядов. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Им было предложено сдаться. Многие бы сдались, но там остались иностранные наёмники и подразделения, которые следят за теми, кто пытается сдаться и уничтожают их на месте. Группировка находится в плачевном состоянии, и все попытки её деблокировать заканчиваются точно также безрезультатно», — отметил он.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о том, что в заградотрядах ВСУ состоят наемники из западноевропейских стран. По его словам, на стороне ВСУ воюют польские военные-отпускники с серьезной военной подготовкой, опытом.