Сектовед Дворкин сказал, как фанат черной магии Ермак использовал зеркала

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог использовать найденные у него во время обысков зеркала для устранения врагов, сообщил в беседе с aif.ru профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин.
Напомним, близкий к офису президента Украины блогер Игорь Лаченков рассказал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обысков нашли у Ермака куклу вуду, зеркала, предметы для ритуалов и много странных икон и браслетов.
Лаченков добавил, что Ермак увлекался картами таро, нумерологией, астрологией и черной магией.
Дворкин объяснил, как Ермак мог использовать зеркала в ритуалах.
«В оккультном контексте двойник, которого видишь в зеркале, считается обладателем тех же способностей и свойств, что и сам человек. Соответственно, можно каким-то образом сделать так, чтобы твой неприятель отразился в зеркале, пригласить его к себе и потом проделывать те или иные колдовские церемонии. Но это абсолютно безумные вещи, которые относятся к тем же самым суевериям, что и, например, боязнь переходить дорогу после черной кошки», — пояснил эксперт.
Ранее сектовед Александр Дворкин рассказал, как Ермак мог использовать найденную у него куклу вуду.