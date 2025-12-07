Сектовед Дворкин сказал, как фанат черной магии Ермак использовал зеркала

«В оккультном контексте двойник, которого видишь в зеркале, считается обладателем тех же способностей и свойств, что и сам человек. Соответственно, можно каким-то образом сделать так, чтобы твой неприятель отразился в зеркале, пригласить его к себе и потом проделывать те или иные колдовские церемонии. Но это абсолютно безумные вещи, которые относятся к тем же самым суевериям, что и, например, боязнь переходить дорогу после черной кошки», — пояснил эксперт.