Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% в апреле 2026 года

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что первые повышения выплат в 2026 году начнутся 1 января. По её словам, страховую пенсию получат более 38 миллионов россиян, и она вырастет на 7,6%.