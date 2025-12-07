Росавиация: в аэропортах Оренбурга и Орска установили временные ограничения

Напомним, ограничения на приём и выпуск самолётов также вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса 27 ноября. В этот же день мэр города Сочи в Краснодарском крае Андрей Прошунин заявил о возникновении риска атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов над территорией курорта.