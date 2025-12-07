Ричмонд
Росавиация: в аэропортах Оренбурга и Орска установили временные ограничения

В ночь на воскресенье ограничения на приём и выпуск самолётов, связанные с мерами безопасности, также установили в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Нальчика и Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в аэропортах Оренбурга и Орска, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты Оренбурга, Орска. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

«Аэропорты Владикавказа (“Беслан”), Грозного (“Северный”), Магаса. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram.

Помимо этого, по его словам, в ночь на воскресенье ограничения установлены в аэропортах Нальчика и Саратова. Вечером аналогичная мера была введена в аэропорту Волгограда.

«Аэропорт Нальчика. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.

Напомним, ограничения на приём и выпуск самолётов также вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса 27 ноября. В этот же день мэр города Сочи в Краснодарском крае Андрей Прошунин заявил о возникновении риска атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов над территорией курорта.