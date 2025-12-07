Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
— Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (по поводу урегулирования конфликта на Украине — прим. «ВМ»), — отметил Макрон.
Он заявил о решимости Парижа сотрудничать со всеми партнерами «для обеспечения мер деэскалации и установления режима прекращения огня», а также выразил уверенность в том, что европейцы сыграют ключевую роль в справедливом и устойчивом решении.
Макрон добавил, что в понедельник, 8 декабря продолжит координацию с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
4 декабря Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ввести зимний мораторий на удары по украинской энергосистеме.
5 декабря в Майами завершилась встреча американской и украинской делегаций. Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.