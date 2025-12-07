Умер лучший Дед Мороз: в 55 лет уснул и не проснулся актёр Скавыш

Александр Скавыш был разносторонним и востребованным артистом. Его работы неоднократно отмечались на всероссийских и окружных театральных конкурсах. Но одна из самых необычных ипостасей актера сделала его знаменитым далеко за пределами сцены. На протяжении 30 лет он создавал образ Деда Мороза, а в 2015 году был удостоен почётного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов. Через несколько лет он подтвердил это почетное звание.