Умер лучший Дед Мороз: в 55 лет уснул и не проснулся актёр Скавыш

В возрасте 55 лет скоропостижно скончался известный актер из города Урай (ХМАО-Югра) Александр Скавыш. Артиста, которого зрители запомнили по спектаклю «Алые паруса» и десяткам других работ, не стало 5 декабря.
Операция на сердце.
Как сообщили aif.ru в «Свободном театре» Урая, где служил Скавыш, его уход стал невосполнимой утратой. «Александра не стало 5 декабря. Он играл в нашем театре, был занят почти во всем репертуаре. Был режиссером школьного театра “Антре” и просто очень хорошим человеком Его уход стал шоком для всех», — поделились коллеги.
Причина смерти, по предварительным данным, связана с проблемами с сердцем. Близкий друг артиста, Вячеслав Казанцев, рассказал: «Мы были знакомы почти 20 лет. Замечательный человек и великолепный актер… И просто не проснулся. О деталях близкие не говорят». Известно, что несколько лет назад актер перенес операцию на сердце, успешно восстановился и активно продолжал работать.
Чемпион мира по чтению вслух.
Александр Скавыш был разносторонним и востребованным артистом. Его работы неоднократно отмечались на всероссийских и окружных театральных конкурсах. Но одна из самых необычных ипостасей актера сделала его знаменитым далеко за пределами сцены. На протяжении 30 лет он создавал образ Деда Мороза, а в 2015 году был удостоен почётного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов. Через несколько лет он подтвердил это почетное звание.
Интересы и таланты замечательного актера выходили и за пределы театра.
В 2024 году Александр Скавыш блестяще выиграл неофициальный чемпионат мира по чтению вслух «Открой рот», подтвердив свое мастерство владения словом.
Прощание 10 декабря.
В родном «Свободном театре» зрители будут помнить его по ключевым ролям в спектаклях «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса» и многих других. Творческая деятельность кипела до последних дней: только в ноябре с успехом прошли премьеры двух постановок с его участием — «Птица Сури» и «Капкан». Кроме того, Скавыш посвящал себя воспитанию нового поколения, будучи режиссером детского театра «Антре».
Дата прощания с актером уже известна. По предварительным данным, похороны состоятся 10 декабря.
«Прощание и похороны на среду, 10 декабря, пока планируют. Ждут прибытия сына», — уточнил Вячеслав Казанцев.