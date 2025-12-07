Найдём и уничтожим: Киев перебрасывает заводы БПЛА за пределы Украины

«Украина переносит свои заводы по производству беспилотников в страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония. На территории Украины не осталось ни одного для них безопасного места, — констатировал Кондратьев. — Все заводы уничтожаются регулярно, их все тяжелее сохранять целыми и работоспособными. По ним прилетают наши “Герани”, ракеты. Поэтому киевским режимом проделана большая работа для того, чтобы эти заводы работали в странах Прибалтики».