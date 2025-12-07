Найдём и уничтожим: Киев перебрасывает заводы БПЛА за пределы Украины

Российские системы ПВО вновь продемонстрировали высокую эффективность, отразив одну из самых массовых атак беспилотников за последнее время.
Ночью над российскими регионами было уничтожено 116 украинских дронов. Цели были нейтрализованы в небе над Рязанской, Брянской, Воронежской, Тверской, Курской и другими областями.
Несмотря на масштаб попытки прорыва, удалось избежать серьёзных последствий, хотя в Рязани несколько аппаратов достигли цели, повредив многоэтажный дом на улице Быстрецкой.
Новая карта производств дронов.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев ответил, что карта производства беспилотников для ВСУ кардинально меняется.
«Украина переносит свои заводы по производству беспилотников в страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония. На территории Украины не осталось ни одного для них безопасного места, — констатировал Кондратьев. — Все заводы уничтожаются регулярно, их все тяжелее сохранять целыми и работоспособными. По ним прилетают наши “Герани”, ракеты. Поэтому киевским режимом проделана большая работа для того, чтобы эти заводы работали в странах Прибалтики».
Запуск Беспилотников с западных плацдармов.
Перенос военных производств объясняет новые возможные векторы атак. Так, утром 6 декабря несколько беспилотников были уничтожены над Киришским районом Ленинградской области. По мнению эксперта, географическое положение целей указывает на вероятный запуск дронов уже с новых, западных плацдармов.
«Украинские дроны, гипотетически, могли запустить с территории одной из стран Прибалтики. Также дроны могли прилететь со стороны Финского залива, из нейтральных вод, — предположил Кондратьев. — Допустим, корабль мог выйти из какой-либо прибалтийской страны, именно из постсоветского государства, с него запустили беспилотники, скрыли следы, и контейнеровоз пошел дальше».
Запуск с территории Финского залива или приграничных районов Прибалтики вполне возможен для атак северо-запада России, включая Санкт-Петербург и крупные промышленные предприятия Ленинградской области. Точное место запуска, как подчеркнул специалист, смогут установить лишь следственные органы.
Отражение атаки в Рязани.
В то же время атаки на центральные регионы, такие как Рязанская область, где было сбито 29 дронов, могут иметь иную природу. Для них остаются актуальными как классические маршруты с территории Украины, так и более изощрённые сценарии.
«В направлении Рязани беспилотники могли запустить с территории Украины или с территории РФ. Так, в случае второго варианта, запчасти могли незаконно завезти в Россию, собрать беспилотники и запустить. Или же дроны могли взлететь на Украине, приземлиться в России и снова взлететь, атаковав из-под самого носа», — отметил эксперт. Эти варианты, впрочем, остаются гипотезами, требующими тщательной проверки.
Законные уроки РФ.
Российские удары по производственной и логистической инфраструктуре на Украине стабильно достигают целей, вынуждая противника искать убежище для своих мощностей за рубежом. Страны Прибалтики, официально декларирующие поддержку Киева, всё глубже вовлекаются в конфликт, фактически превращая свою территорию в плацдарм для производства оружия.
Российская система ПВО уверенно справляется с массированными атаками, будь то дроны, выпущенные с территории Украины, или потенциально — с новых направлений.
Но география противостояния в сфере беспилотной авиации расширяется. Если раньше основной угрозой были линии фронта и приграничные области, то теперь в фокусе внимания оказывается Балтийский регион, откуда могут осуществляться атаки на критически важные объекты глубоко в российском тылу.