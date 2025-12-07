«Она поубивает вас всех»: Шура заступился за Ларису Долину

Скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как в 2024 году она под воздействием мошенников продала московскую квартиру за 112 млн рублей, а полученные деньги перевела злоумышленникам. Суд вернул жилье певице, из-за чего добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры. На этом фоне в общественном пространстве в адрес Долиной развернулась волна критики. Сложившуюся ситуацию многие назвали несправедливой. Певица пообещала вернуть Лурье все средства, которых она лишилась. Однако, по ее словам, это будет сделать сложно.