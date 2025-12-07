На 87-м году жизни скончался новосибирский академик Александр Донченко

На 87-м году жизни умер видный российский учёный, академик Александр Донченко. Печальную новость подтвердила пресс-служба Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, которым он руководил в последние годы.
Александр Донченко был признанным специалистом мирового уровня в сфере ветеринарной микробиологии и агробиотехнологий. Его многолетняя научная и организационная деятельность была неразрывно связана с Сибирью. С 2005 по 2014 год он возглавлял Сибирское отделение Российской сельскохозяйственной академии, внеся значительный вклад в развитие аграрной науки региона.
Научный путь академика начался в период освоения целины, где он работал трактористом. Получив профильное образование, Донченко посвятил жизнь борьбе с опасными инфекционными заболеваниями животных. Он стал разработчиком эффективных диагностических препаратов и средств, включая противотуберкулёзный препарат «Ниазон», который помог оздоровить десятки животноводческих хозяйств. Под его руководством защитили диссертации 53 кандидата и доктора наук.
Александр Семёнович был удостоен высоких государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», и пользовался авторитетом в международном научном сообществе. Прощание с учёным прошло в Краснообске Новосибирской области.