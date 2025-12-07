На 87-м году жизни скончался новосибирский академик Александр Донченко

Александр Донченко был признанным специалистом мирового уровня в сфере ветеринарной микробиологии и агробиотехнологий. Его многолетняя научная и организационная деятельность была неразрывно связана с Сибирью. С 2005 по 2014 год он возглавлял Сибирское отделение Российской сельскохозяйственной академии, внеся значительный вклад в развитие аграрной науки региона.