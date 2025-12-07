Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о нехватке в кинематографе великих звёзд

Трамп, вручая награду Сильвестру Сталлоне, отметил, что таких актёров, как он, почти не осталось.

Источник: Аргументы и факты

По-настоящему великих звёзд почти не осталось в кинематографе, заявил президент США Дональд Трамп на церемонии вручения премии Центра Кеннеди.

Глава государства упомянул об этом, когда вручал награду американскому актёру Сильвестру Сталлоне. Мероприятие проходило в Овальном кабинете Белого дома.

«Мой друг, замечательный человек, действительно выдающийся человек, один из по-настоящему великих кинозвёзд. Таких немного. Раньше было много, сейчас почти нет», — сказал Трамп.

Кроме того, наград удостоились британский актер Майкл Кроуфорд, певица Глория Гейнор, кантри-исполнитель Джордж Стрейт и участники рок-группы Kiss. Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в исполнительское искусство.

Напомним, в сентябре американский режиссёр и продюсер Вуди Аллен выразил желание снять новый фильм с участием Дональда Трампа. Четырёхкратный обладатель премии «Оскар» напомнил, что уже работал с политиком в рамках создания картины «Знаменитость» (1998). Тогда Трамп сыграл самого себя. Аллен назвал Трампа очень хорошим актёром.

В ноябре издание Semafor сообщило, что президент США якобы призвал возродить кинофраншизу «Час пик». Журналисты уточнили, что Трамп лично обратился к основателю корпорации Oracle Ларри Эллисону, чтобы съёмки фильмов серии возобновились.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше