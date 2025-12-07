Пик метеорного потока Геминиды увидят жители Новосибирской области в декабре

Это явление связано с прохождением Земли через след астероида Фаэтон. Поток можно увидеть невооружённым глазом, особенно за городом, вдали от светового загрязнения.
«“Звёзды” будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час», — также отметили в пресс-службе госкорпорации.
Источник метеоров расположен в созвездии Близнецы. Условия для наблюдений в этом году благоприятны из-за того, что Луна будет находиться в убывающей фазе. Однако зрелищу может помешать высокая облачность.