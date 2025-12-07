Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр защиты семьи «Колыбелька» открылся в Уссурийске

Организация работает пять лет, а сейчас получила официальный «дом».

Источник: Аргументы и факты

В Уссурийске открылся центр защиты семьи, материнства и детства «Колыбелька». Организация работает уже несколько лет, теперь у общественников появилось собственное помещение. Это позволит значительно расширить спектр оказываемой помощи, охватить большее количество семей, которым нужна помощь.

«Организация уже давно и плодотворно работает на территории нашего округа, оказывая всестороннюю поддержку семьям, защищая ценности материнства и детства. Благодаря их ежедневному, тихому, но такому необходимому труду многие семьи обретают уверенность, поддержку и радость», — написал в своем телеграм-канале глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Специалисты центра проводят психологические и юридические консультации для семей, попавших в трудную ситуацию. Также обратившиеся в центр могут рассчитывать на гуманитарную поддержку. Помощь тут оказывают почти четырем сотням детей.

Также накануне в Уссурийске открылась выставка «Портрет Героя».

«Хочу сказать спасибо всем, кто трудится во имя жизни, памяти и мира», — сказал Евгений Корж.