Центр защиты семьи «Колыбелька» открылся в Уссурийске

В Уссурийске открылся центр защиты семьи, материнства и детства «Колыбелька». Организация работает уже несколько лет, теперь у общественников появилось собственное помещение. Это позволит значительно расширить спектр оказываемой помощи, охватить большее количество семей, которым нужна помощь.
«Организация уже давно и плодотворно работает на территории нашего округа, оказывая всестороннюю поддержку семьям, защищая ценности материнства и детства. Благодаря их ежедневному, тихому, но такому необходимому труду многие семьи обретают уверенность, поддержку и радость», — написал в своем телеграм-канале глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.
Специалисты центра проводят психологические и юридические консультации для семей, попавших в трудную ситуацию. Также обратившиеся в центр могут рассчитывать на гуманитарную поддержку. Помощь тут оказывают почти четырем сотням детей.
Также накануне в Уссурийске открылась выставка «Портрет Героя».
«Хочу сказать спасибо всем, кто трудится во имя жизни, памяти и мира», — сказал Евгений Корж.