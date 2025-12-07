Всеволод Севастьянов и Василий Шабанов — «Почётные граждане Красноярского края»

Это известный политик и государственный деятель Всеволод Севастьянов и не менее известный учёный Василий Шабанов. Атрибуты почётного звания — ленту, медаль, нагрудный знак и удостоверение — им вручили Губернатор края Михаил Котюков и председатель Законодательного Cобрания региона Алексей Додатко.
Церемония состоялась в Большом зале краевого правительства.
«Особенно приятно в канун дня рождения нашего любимого края чествовать здесь тех, кто выбрал для себя служение Отечеству главным делом своей жизни, кто беззаветно предан любимому делу и родной земле. Мы начинаем с вручения знаков почётным гражданам Красноярского края — людям, которые всю жизнь прожили здесь, отдавая себя без остатка. Хочу пожелать вам доброго здоровья. У нас с вами ещё очень много работы, нам ещё многое предстоит сделать», — сказал Михаил Котюков.
Алексей Додатко отметил: «Всегда торжественное вручение регалий “Почётного гражданина” отмечает не просто заслуги людей уважаемых, даже легендарных, но и отмечает тот уровень достижений, которым, благодаря их самоотверженности, труду и профессионализму, гордится весь Красноярский край. К нашим сегодняшним героям этого праздника, мне кажется, всё сказанное относится в полной мере».
Всеволод Севастьянов — выдающийся деятель науки, образования и политики. Он занимал разные должности в Сибирском технологическом институте, включая должность ректора, а также много лет проработал депутатом, сначала — в краевом Совете народных депутатов, после — активно занимался законотворчеством в Законодательном Cобрании края. Сейчас он продолжает трудовую деятельность в попечительском совете Университета Решетнёва. Всеволод Николаевич имеет государственные награды, включая два ордена «Знак Почёта», медаль «Ветеран труда» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Василий Шабанов — физик, академик РАН. Он начал карьеру в Красноярске в должности стажёра-исследователя Института физики Сибирского отделения Академии наук СССР, сейчас он является научным руководителем Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН». Учёный специализируется в физике кристаллов, является соавтором более 400 научных работ и 20 патентов на изобретения. Василий Филиппович имеет государственные награды, включая ордена Почёта, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, является почётным гражданином Красноярска.
Всеволод Севастьянов и Василий Шабанов поблагодарили всех, кто поддержал предложение о вручении им высшей краевой награды.
«В самые тяжёлые, неблагоприятные времена были люди, которые готовы были работать на Отечество. И это большая удача в жизни, что мне довелось работать с такими людьми», — отметил Всеволод Севастьянов.
«Это особенная награда. Она больше обязывает, чем поощряет. Она накладывает ответственность перед людьми», — сказал Василий Шабанов.
В ходе церемонии Михаил Котюков вручил жителям края государственные и краевые награды. Иван и Иулия Ошины удостоены ордена «Родительская слава». Это высшая государственная награда, которую получают семьи за достойное воспитание детей. Семья Ошиных воспитывает восьмерых: троих девочек и пятерых мальчиков. Указ о награждении подписал Президент Владимир Путин в июле 2025 года. Отметим, что поддержка семейных ценностей на уровне государства — это одна из основных целей нацпроекта «Семья».
Плавильщик Красноярского завода цветных металлов им. В. Н. Гулидова Иван Романов стал заслуженным металлургом РФ, а главный зоотехник одного из предприятий в Балахтинско-Новосёловском округе Наталья Сазонова — заслуженным работником сельского хозяйства России.
Кроме того, Михаил Котюков вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак отличия «За наставничество», звания заслуженных работников отраслей Красноярского края, краевые медали и другие награды.
Напомним, звание «Почётный гражданин Красноярского края» — это высшая региональная награда. Она была учреждена в 2001 году и вручается жителям края в знак признания их личных выдающихся заслуг, которые способствовали повышению авторитета и престижа Красноярского края. За 24 года почётными гражданами стали 24 жителя края. В их числе руководитель региона Павел Федирко, спортивный тренер Дмитрий Миндиашвили, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, оперный певец Дмитрий Хворостовский, архитектор Арэг Демирханов и другие знаменитые красноярцы.