Всеволод Севастьянов и Василий Шабанов — «Почётные граждане Красноярского края»

«Особенно приятно в канун дня рождения нашего любимого края чествовать здесь тех, кто выбрал для себя служение Отечеству главным делом своей жизни, кто беззаветно предан любимому делу и родной земле. Мы начинаем с вручения знаков почётным гражданам Красноярского края — людям, которые всю жизнь прожили здесь, отдавая себя без остатка. Хочу пожелать вам доброго здоровья. У нас с вами ещё очень много работы, нам ещё многое предстоит сделать», — сказал Михаил Котюков.