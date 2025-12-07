Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 7 декабря, столичный «Барыс» проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит новосибирская «Сибирь», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча состоится в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Последний матч команд прошёл 1 декабря в Новосибирске, где хозяева льда победили со счётом 4:1.

Астанчане с 29 очками занимают девятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы находятся на последней, 11-й строчке, имея в активе 24 балла.

В лазарете казахстанского клуба числится только канадский защитник Тайлер Уотерспун.
Далее «Барысу» предстоит короткая выездная серия игр против екатеринбургского «Автомобилиста» (16 декабря) и московского «Динамо» (18 декабря).