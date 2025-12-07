Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча «Барыса» в КХЛ

Встреча состоится в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Последний матч команд прошёл 1 декабря в Новосибирске, где хозяева льда победили со счётом 4:1.
Астанчане с 29 очками занимают девятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы находятся на последней, 11-й строчке, имея в активе 24 балла.
В лазарете казахстанского клуба числится только канадский защитник Тайлер Уотерспун.
Далее «Барысу» предстоит короткая выездная серия игр против екатеринбургского «Автомобилиста» (16 декабря) и московского «Динамо» (18 декабря).