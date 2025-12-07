Определились соперники «Кайрата» и «Семея» в ¼ финала Лиги чемпионов

Как пишет sportarena.kz, казахстанцам достались команды из Испании и Франции.
Так, АФК «Кайрат» сыграет против испанской «Картахены», а МФК «Семей» встретится с французским «Этуалем».
Остальные две пары ¼ финала: «Пальма» (Испания) — «Рига» (Латвия), «Бенфика» (Португалия) — «Спортинг» (Португалия).
Матчи четвертьфинала запланированы на 26 февраля и 6 марта.
Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет Пезаро (Италия).
Ранее сообщалось, что «Семей» героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу.