Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились соперники «Кайрата» и «Семея» в ¼ финала Лиги чемпионов

Выяснились, какие соперники достались казахстанским клубам в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, казахстанцам достались команды из Испании и Франции.

Так, АФК «Кайрат» сыграет против испанской «Картахены», а МФК «Семей» встретится с французским «Этуалем».

Остальные две пары ¼ финала: «Пальма» (Испания) — «Рига» (Латвия), «Бенфика» (Португалия) — «Спортинг» (Португалия).

Матчи четвертьфинала запланированы на 26 февраля и 6 марта.

Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет Пезаро (Италия).

Ранее сообщалось, что «Семей» героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу.