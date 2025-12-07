Ричмонд
Началось народное голосование за молодёжную столицу Красноярского края в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители края могут выбрать один из восьми населённых пунктов, который получит дополнительные шансы на присвоение почётного звания.

Источник: НИА Красноярск

За победу борются Ачинск, Дудинка, Зеленогорск, с. Каратузское, гп. Курагино, Лесосибирск, Минусинск и Норильск. Номинанты представили заявки и видеовизитки о планах по развитию молодёжной политики. Лидера определят по итогам всех этапов конкурса.

Голосование проходит на платформе «Активный гражданин» в разделе «Молодёжь» до 11 декабря. Итоги конкурса подведут на закрытии проекта «Молодёжная столица Красноярского края — 2025» в Сосновоборске 15 декабря. Муниципалитет, победивший в отборе, на год станет площадкой проведения крупных региональных событий. Проект «Молодежная столица Красноярского края» действует с 2017 года. Основные критерии отбора — наличие инфраструктурных объектов для проведения массовых мероприятий, эффективность работы штабов флагманских программ и готовность реализовывать крупные проекты. Почетный статус уже получали Минусинск, Ачинск, Лесосибирск, Дивногорск, Шарыпово, Назарово и Канск.