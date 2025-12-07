Ричмонд
Омские гимнасты завоевали шесть медалей на турнире в Узбекистане

Воспитанники «Сибирского нефтяника» стали призерами соревнований по прыжкам на батуте.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены из Омска выиграли шесть медалей на международных соревнованиях по прыжкам на батуте «Beyond the Sky Trampoline Gymnastics 2025» в Ташкенте. В минспорта рассказали, что турнир проходил с 1 по 5 декабря.

На мероприятии выступили сильнейшие батутисты из разных стран. Омскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». В синхронных прыжках победили Юлия Бобровникова и Юлия Наговицина.

Бронзовые награды в своих категориях завоевали Тимофей Сусленников и Платон Мануйленко, Ксения Морозан и Ярослава Родионова, а также Юлия Евдокимова и Стелла Нагорная.

В индивидуальных прыжках Юлия Наговицина заняла второе место, а Юлия Бобровникова стала бронзовым призером.

Ранее мы сообщили, что Бастрыкин затребовал доклад по ЧП с обварившимся омским подростком.