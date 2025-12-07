Ричмонд
Диетолог Кованова: в день можно съесть не больше 250 грамм холодца

Порцию холодца, которую можно съесть в течение дня, следует ограничить 250 граммами, рассказала диетолог Кованова. Она уточнила, что за раз можно употребить не более 150 грамм продукта.

Источник: Аргументы и факты

Традиционное «зимнее» мясное блюдо — холодец — принесет пользу здоровью, если употреблять его правильно, отметила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт подчеркнула, что полезный холодец не содержит избыточного жира и соли.

«За один раз оптимально съедать 100−150 грамм — примерно половина упаковки, если вы покупаете в супермаркетах, лучше снять верхний жир перед употреблением. В сутки оптимально 250 грамм», — объяснила диетолог.

Кованова уточнила, что употреблять холодец можно, если нет проблем с пищеварением.

"По сути, желатин, которым богат холодец, это белок. Поэтому это блюдо отлично подойдет тем, кто не может добрать белок в сутки по своей норме.

Холодец хорош для тех, у кого белок плохо усваивается", — уточнила эксперт.

